Президент России Владимир Путин вошёл в топ-5 иностранных политиков, которым больше всего доверяют жители Словакии. Глава занял четвёртую строчку. Опрос провело исследовательское агентство Ipsos по заказу издания Denník N.

В лидерах также президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп. Места с пятого по десятое заняли французский президент Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, нелегитимный Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц. В опросе приняли участие более тысячи человек.