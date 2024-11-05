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5 ноября, 18:23

Жители европейской страны включили Путина в топ-5 зарубежных политиков по рейтингу доверия

Путин вошёл в топ-5 иностранных политиков, которым доверяют в Словакии

Президент России Владимир Путин вошёл в топ-5 иностранных политиков, которым больше всего доверяют жители Словакии. Глава занял четвёртую строчку. Опрос провело исследовательское агентство Ipsos по заказу издания Denník N.

В лидерах также президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп. Места с пятого по десятое заняли французский президент Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, нелегитимный Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц. В опросе приняли участие более тысячи человек.

Ранее в Словакии начался скандал из-за передачи Киеву военной техники и боеприпасов. Оказалось, что это было сделано незаконно. Кабмин заявил о значительном ущербе для Братиславы от прежних властей.

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Life.ru

Полина Никифорова
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