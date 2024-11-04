Процесс передачи военной техники и боеприпасов Киеву словацкими властями был незаконным. Об этом свидетельствуют результаты проверки Верховной контрольной палаты (ВАО) страны, сообщает газета Pravda.

По данным издания, специалисты ВАО проверили весь процесс закупки и передачи в дар украинской стороне словацкого военного имущества в 2022 и 2023 годах. Пришедшее к власти по итогам состоявшихся в октябре парламентских выборов правительство Роберта Фицо прекратило оказание военной помощи Киеву из государственных запасов.

Впоследствии кабмин заявил о значительном ущербе для Братиславы от действий прежних властей. Передача в дар Незалежной военной техники, включая ракетно-зенитную систему С-300, значительно ослабила обороноспособность республики. Из-за этого, как утверждается, у Словакии теперь нет собственных средств для защиты воздушного пространства. По данным журналистов, Братислава вынуждена полагаться в этом вопросе на помощь союзников по НАТО.