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1 ноября, 20:35

Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по Украине

Премьер Фицо заявил, что Словакия присоединится к «Друзьям мира» по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © X / Robert Fico PL

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © X / Robert Fico PL

Братислава присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине», — сказал Фицо в ходе видеообращения, записанного в Пекине.

По словам политика, он дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения принять все необходимые шаги для подключения Братиславы к этой инициативе. Сейчас Запад придерживается нереалистичной стратегии, уверен Фицо, которая подразумевает, что Киев сможет улучшить позиции для будущих переговоров о мире.

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Напомним, встреча «Друзей мира» по урегулированию украинского кризиса состоялась 27 сентября в на полях Генассамблеи ООН. По её итогам 15 стран, среди которых Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика и Казахстан опубликовали совместное коммюнике. О желании присоединиться к инициативе заявила и Венгрия. Также в обсуждении приняли участие Франция и Швейцария, что удивило министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Артур Лапсаков
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