Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по Украине
Премьер Фицо заявил, что Словакия присоединится к «Друзьям мира» по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © X / Robert Fico PL
Братислава присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине», — сказал Фицо в ходе видеообращения, записанного в Пекине.
По словам политика, он дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения принять все необходимые шаги для подключения Братиславы к этой инициативе. Сейчас Запад придерживается нереалистичной стратегии, уверен Фицо, которая подразумевает, что Киев сможет улучшить позиции для будущих переговоров о мире.
Напомним, встреча «Друзей мира» по урегулированию украинского кризиса состоялась 27 сентября в на полях Генассамблеи ООН. По её итогам 15 стран, среди которых Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика и Казахстан опубликовали совместное коммюнике. О желании присоединиться к инициативе заявила и Венгрия. Также в обсуждении приняли участие Франция и Швейцария, что удивило министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.