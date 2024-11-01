Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по Украине

Братислава присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине», — сказал Фицо в ходе видеообращения, записанного в Пекине.

По словам политика, он дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения принять все необходимые шаги для подключения Братиславы к этой инициативе. Сейчас Запад придерживается нереалистичной стратегии, уверен Фицо, которая подразумевает, что Киев сможет улучшить позиции для будущих переговоров о мире.