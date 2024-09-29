«Очень просились»: Лавров удивился участию Франции и Швейцарии в «Друзьях мира»
Лавров: Участие Швейцарии и Франции во встрече "Друзей мира" показалось странным
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Присутствие представителей Швейцарии и Франции на встрече «Друзей мира» по Украине, которую организует Китай и Бразилия, является странным. Оба государство активно поддерживают киевский режим, заметил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
«Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы — члены НАТО просто-напросто. И та, и другая страна активнейшим образом рьяно выступают за Украину. Как-то было странно узнать, что эти люди были», — сказал Лавров.
Дипломат отметил, что Франция поставляет вооружение Киеву, в том числе дальнобойное, что вызывает ещё больше вопросов. Лавров выяснил у представителя Китая, как так вышло, и он ответил, что Париж и Берн «очень просились», а посему их решили пригласить как наблюдателей.
Недавно советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что группа «Друзья мира» планирует организовать мирный саммит для России и Украины с целью урегулирования конфликта. Олнако, отметил он, время для этого пока не пришло. В группу входят 15 стран, среди которых Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Казахстан. О желании присоединиться к инициативе заявила и Венгрия.