Присутствие представителей Швейцарии и Франции на встрече «Друзей мира» по Украине, которую организует Китай и Бразилия, является странным. Оба государство активно поддерживают киевский режим, заметил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

«Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы — члены НАТО просто-напросто. И та, и другая страна активнейшим образом рьяно выступают за Украину. Как-то было странно узнать, что эти люди были», — сказал Лавров.