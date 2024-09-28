Владимир Зеленский может обвинить Запад в предательстве Украины, чтобы заиметь повод для начала мирных переговоров с Россией. С таким мнением выступил британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в журнале The Spectator.

Журналист уверен, что украинское общество ждёт раскол: часть народа будет выступать против любого мира, считая его предательством со стороны Зеленского, а вторая группа людей потребует объяснить, к чему были такие колоссальные потери, если итоговое соглашение будет похоже на Стамбульские, которые Киев отверг.

«В этой ситуации третья сторона в лице Запада, который можно будет во всём обвинить, политически полезна, чтобы примирить украинцев, требующих мира, с теми, кто настаивает на справедливости, а это может оказаться ключом к тому, чтобы после окончания войны Украина осталась управляемой», — отметил Мэттьюс.

Помимо того, британец процитировал экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, который утверждал, что список требований Зеленского к западным партнёрам изначально подразумевает отказ, чтобы свалить на них вину за поражение. Уже сейчас в украинском обществе учащается риторика, что победой для Киева будет лишь сохранение подконтрольных территорий.