«Пойдут на болезненные уступки»: СМИ узнали о давлении Запада на Киев для переговоров с Россией
El Pais: Запад подталкивает Зеленского к переговорам с Россией
У Киева больше нет сил противостоять России из-за истощения запасов и неподготовленности к зиме, а также неоднозначной политики США в преддверии президентских выборов. В связи с этим Запад подталкивает Владимира Зеленского к переговорам, пишет испанская газета El País.
«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьёзными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать», — говорится в публикации.
Как отмечают журналисты издания, также сейчас усиливается внешнее давление на Киев с целью проведения переговоров, в ходе которых украинская сторона будет вынуждена пойти «на болезненные уступки».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что считает минимальными шансы на справедливые переговоры Киева с Москвой на основе Устава ООН. Среди главных причин – то, что украинский режим не представляет весь народ страны после евромайдана в 2014 году.
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