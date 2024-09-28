У Киева больше нет сил противостоять России из-за истощения запасов и неподготовленности к зиме, а также неоднозначной политики США в преддверии президентских выборов. В связи с этим Запад подталкивает Владимира Зеленского к переговорам, пишет испанская газета El País.

«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьёзными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать», — говорится в публикации.

Как отмечают журналисты издания, также сейчас усиливается внешнее давление на Киев с целью проведения переговоров, в ходе которых украинская сторона будет вынуждена пойти «на болезненные уступки».