Сийярто: Венгрия присоединяется к «Друзьям мира» по украинскому урегулированию 27 сентября, 16:18 Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / ЕРА

Венгрия приняла решение присоединиться к платформе «Друзья мира», которая была создана представителями стран глобального Юга для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто.

«Венгрия присоединяется к группе «Друзья мира», которая проводит свою первую встречу в пятницу (27 сентября — прим. Life.ru) в Нью-Йорке под руководством Китая и Бразилии, сказал министр иностранных дел Петер Сийярто», — отметил Ковач в соцсети Х.

Он добавил, что участники встречи ставят своей первостепенной задачей необходимость как можно скорее перейти к мирным переговорам, чтобы поставить финальную точку в противостоянии на Украине. Сам Сийярто не раз подчёркивал, что у Запада накопилась усталость от ситуации вокруг Киева, однако действия США и ЕС говорят, что эти страны продолжают разжигать конфликт вопреки всему.

«Друзья мира» по задумке объединят 15 государств, среди которых Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Казахстан. Идея создания платформы принадлежит Китаю и Бразилии.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что предстоящие выборы в США станут «переломным моментом» в плане дипломатического урегулирования конфликта на Украине, если победит республиканец Дональд Трамп. Также Сийярто указал, что сами украинцы должны решить, является ли истёкший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с Москвой.

Авторы Татьяна Миссуми