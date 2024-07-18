В Венгрии озвучили ключевое условие для начала переговоров по Украине уже в 2024 году
Сийярто: При победе Трампа появятся шансы на переговоры по Украине в этом году
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что предстоящие выборы в США станут "переломным моментом" в плане дипломатического урегулирования конфликта на Украине, если победит республиканец Дональд Трамп. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
"Я думаю, что если победит президент Трамп, то появится хороший шанс для начала мирных переговоров уже в этом году. Потому что, если победит президент Трамп, позиция США (по украинскому кризису) изменится", — сказал Сийярто.
Также венгерский министр указал, что сами украинцы должны решать, является ли истёкший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с Москвой. По словам Сийярто, к Будапешту вопрос легитимности Зеленского не относится.
Ранее власти Венгрии уже заявляли, что Будапешт может предоставить любое место на собственной территории, где можно было бы провести переговоры между представителями России и Украины, чтобы урегулировать конфликт.
ТАСС / Валерий Шарифулин