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18 июля, 06:43

В Венгрии озвучили ключевое условие для начала переговоров по Украине уже в 2024 году

Сийярто: При победе Трампа появятся шансы на переговоры по Украине в этом году

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что предстоящие выборы в США станут "переломным моментом" в плане дипломатического урегулирования конфликта на Украине, если победит республиканец Дональд Трамп. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

"Я думаю, что если победит президент Трамп, то появится хороший шанс для начала мирных переговоров уже в этом году. Потому что, если победит президент Трамп, позиция США (по украинскому кризису) изменится", — сказал Сийярто.

Также венгерский министр указал, что сами украинцы должны решать, является ли истёкший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с Москвой. По словам Сийярто, к Будапешту вопрос легитимности Зеленского не относится.

Ранее власти Венгрии уже заявляли, что Будапешт может предоставить любое место на собственной территории, где можно было бы провести переговоры между представителями России и Украины, чтобы урегулировать конфликт.

Зеленский хочет добиться отказа РФ от переговоров, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишут СМИ
Зеленский хочет добиться отказа РФ от переговоров, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишут СМИ
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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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