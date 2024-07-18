Венгрия напомнила, что готова дать площадку для переговоров Киеву и Москве
Сийярто: Венгрия согласна предоставить России и Украине место для переговоров
Венгрия может предоставить любое место на собственной территории, где можно было бы провести переговоры между представителями России и Украины, чтобы урегулировать кризис. Об этом РИА "Новости" рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
По его словам, спустя два дня с момента начала СВО он связался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком, заявив, что Будапешт готов содействовать переговорам, предоставив равные условия и безопасность обеим сторонам.
"Так что если мы нужны, мы в [вашем] распоряжении", — заверил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил свой "мирный план" и отправил его каждому из лидеров Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель уже его отверг.
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