Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 02:18

Венгрия напомнила, что готова дать площадку для переговоров Киеву и Москве

Сийярто: Венгрия согласна предоставить России и Украине место для переговоров

Венгрия может предоставить любое место на собственной территории, где можно было бы провести переговоры между представителями России и Украины, чтобы урегулировать кризис. Об этом РИА "Новости" рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, спустя два дня с момента начала СВО он связался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком, заявив, что Будапешт готов содействовать переговорам, предоставив равные условия и безопасность обеим сторонам.

"Так что если мы нужны, мы в [вашем] распоряжении", — заверил Сийярто.

Лавров и Сийярто обсудили важность выполнения договорённостей Путина и Орбана
Лавров и Сийярто обсудили важность выполнения договорённостей Путина и Орбана

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил свой "мирный план" и отправил его каждому из лидеров Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель уже его отверг.

Обложка ©

Unsplash / Szabolcs Toth

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Петер Сийярто
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров