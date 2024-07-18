Венгрия напомнила, что готова дать площадку для переговоров Киеву и Москве

Венгрия может предоставить любое место на собственной территории, где можно было бы провести переговоры между представителями России и Украины, чтобы урегулировать кризис. Об этом РИА "Новости" рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, спустя два дня с момента начала СВО он связался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком, заявив, что Будапешт готов содействовать переговорам, предоставив равные условия и безопасность обеим сторонам.