Лавров и Сийярто обсудили важность выполнения договорённостей Путина и Орбана

Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто на встрече в штаб-квартире ООН обсудили необходимость осуществления договорённостей президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Политики начали переговоры с приветствия на русском языке. Венгерский министр поблагодарил за приглашение участвовать в дебатах Совета Безопасности ООН. А Лавров сообщил, что ему приятна эта встреча вскоре после того, как Орбан прилетел в Москву, проведя продуктивные переговоры с российским лидером.

"Очень важно встретиться и рассмотреть выполнение договоренностей между премьер-министром и президентом", — обратил внимание Лавров.

Стороны акцентировали, что, несмотря на крайне непростую международную обстановку, двустороннее взаимодействие продолжает поступательно развиваться. Лавров и Сийярто подтвердили важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества.