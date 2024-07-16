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16 июля, 20:02

Лавров и Сийярто обсудили важность выполнения договорённостей Путина и Орбана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (слева направо). Обложка © ТАСС / AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (слева направо). Обложка © ТАСС / AP

Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто на встрече в штаб-квартире ООН обсудили необходимость осуществления договорённостей президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Политики начали переговоры с приветствия на русском языке. Венгерский министр поблагодарил за приглашение участвовать в дебатах Совета Безопасности ООН. А Лавров сообщил, что ему приятна эта встреча вскоре после того, как Орбан прилетел в Москву, проведя продуктивные переговоры с российским лидером.

"Очень важно встретиться и рассмотреть выполнение договоренностей между премьер-министром и президентом", — обратил внимание Лавров.

Стороны акцентировали, что, несмотря на крайне непростую международную обстановку, двустороннее взаимодействие продолжает поступательно развиваться. Лавров и Сийярто подтвердили важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества.

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Ранее советник Виктора Орбана заявил о новых поездках политика в рамках мирной миссии по Украине. Визиты в Киев, в Россию, КНР, США с 2 по 11 июля он назвал "серединой очень напряжённого периода".

Анатолий Симоненко
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