Советник Орбана рассказал о его дальнейших планах в рамках мирной миссии по Украине
NN: Орбан намерен провести новые поездки в рамках мирной миссии по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Венгерский премьер Виктор Орбан намерен провести новые поездки и переговоры в рамках своей мирной миссии по разрешению конфликта на Украине. Об этом в беседе с газетой Nagyar Nemzet рассказал его политсоветник и однофамилец Балаж Орбан, комментируя визиты главы правительства Венгрии в Россию, КНР, США и Украину, которые тот совершил со 2 по 11 июля.
"У нас впереди ещё поездки и переговоры. Мы находимся в середине очень напряжённого периода", — цитирует политического советника издание.
Балаж Орбан также добавил, что Венгрия собирается использовать своё председательство в Совете Евросоюза во второй половине года как политический инструмент для создания условий, необходимых для начала мирных переговоров по украинскому конфликту. По его мнению, что если ЕС не начнёт предпринимать нужных усилий по решению этой задачи сейчас, то есть риск потерять такую возможность в будущем.
Напомним, что в начале июля Виктор Орбан начал совершать поездки с целью организовать мирное урегулирование конфликта на Украине, назвав это собственной "миссией мира". В первую очередь венгерский премьер отправился в Киев, где у него состоялась встреча с Владимиром Зеленским. После этого он прибыл в Москву и провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Далее политик посетил КНР, где его принял председатель Китая Си Цзиньпин. А следующим пунктом назначения стали Штаты, где Орбан переговорил с экс-главой страны Дональдом Трампом. Стоит отметить, что после этого премьера Венгрии не позвали на первую пленарную сессию Европейского парламента нового созыва, несмотря на то, что он является лидером страны, которая председательствует в Совете ЕС. Сам Орбан уже выложил в одну из своих соцсетей видео об упомянутых выше поездках, назвав ролик "вокруг света за десять дней".