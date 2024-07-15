Советник Орбана рассказал о его дальнейших планах в рамках мирной миссии по Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан намерен провести новые поездки и переговоры в рамках своей мирной миссии по разрешению конфликта на Украине. Об этом в беседе с газетой Nagyar Nemzet рассказал его политсоветник и однофамилец Балаж Орбан, комментируя визиты главы правительства Венгрии в Россию, КНР, США и Украину, которые тот совершил со 2 по 11 июля.

"У нас впереди ещё поездки и переговоры. Мы находимся в середине очень напряжённого периода", — цитирует политического советника издание.