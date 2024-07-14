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14 июля, 12:43

"Вокруг света за десять дней": Орбан показал видео о своём вояже в рамках "миссии мира"

Орбан опубликовал видео о поездках на Украину, в Россию, Китай и США

Виктор Орбан в Москве. Обложка © Life.ru

Виктор Орбан в Москве. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в одной из социальных сетей видео о своём вояже на Украину, в Россию, Китай и США в рамках "миссии мира". Политик озаглавил его как "вокруг света за десять дней".

Орбан показал видео о своём вояже в рамках "миссии мира". Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Orbán Viktor

"Четыре страны, три континента, 12 часов переговоров, 72 часа дороги", — указывается в ролике.

По словам лидера венгерского правительства, мир не наступит сам по себе — ради него "надо действовать".

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Напомним, Виктор Орбан начал собственную "миссию мира". Премьер-министр Венгрии посетил несколько столиц, начав с Киева, где он встретился с Владимиром Зеленским. Далее политик отправился в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Следующей остановкой стал Китай и встреча с его председателем Си Цзиньпинем. Последней точкой оказались США, где он встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом. Вояж Орбана вызвал недовольство на Западе. Например, его вопреки традиции не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва как лидера страны – председательницы Совета ЕС.

Матвей Константинов
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