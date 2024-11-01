Пережившему два покушения премьеру Словакии советуют усилить охрану из-за травли
Эксперт Светов назвал мировым трендом травлю Фицо за интервью каналу «Россия-1»
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пережил уже два покушенрия, подвергся травле в собственной стране за интервью российскому телеканалу, но удивляться тут нечему. Об этом Life.ru рассказал политолог Юрий Светов, комментируя новость о том, что словацкого политика оппозиция назвала «ужасным вероломным хорьком», а само интервью — «огромным позором».
На родине Фицо есть люди, которые за него голосовали, а есть люди, которые на него покушались. И сейчас такая ситуация расколотого мира во многих европейских странах. Допустим, тот же Орбан пользуется поддержкой и любовью далеко не всех граждан своей страны. Есть те, кто полагают, что он должен выполнять всё, что приказывает Евросоюз. С Фицо та же самая ситуация
Сейчас поползли слухи о том, что на Фицо вновь готовится покушение, поэтому, видимо, политик решил, что ему уже нечего терять и он должен говорить то, что думает, продолжил эксперт. Он назвал мировым трендом тот факт, что оппозиция Словакии перешла на личности и обозвала Фицо «вероломным хорьком». Политолог напомнил, что и в США кандидаты в президенты поливают друг друга отборной руганью, что тоже вписывается в новые тренды Запада: хамить, оскорблять, унижать.
По мнению Светова, Фицо не следует реагировать на оскорбления, сейчас ему надо думать о работе его службы безопасности, которая уже «проспала» одно покушение. Эксперт также не стал причислять политика к пророссийским. По его убеждению, Фицо всего лишь отстаивает интересы собственной страны, уверяя в том, что сотрудничество с РФ выгодно Словакии. А, кроме того, там не забыли подвиги советских воинов в борьбе с фашизмом.
«Словакия, в отличие от тех же поляков, всё-таки не забыла, кто освобождал Словакию от фашистов. Но в то же время надо помнить, что в Словакии был свой фашистский режим во главе с Тисо, и это были сторонники гитлеровской Германии. Потомки этих тисовских фашистов живут в Германии, в Словакии и мечтают о реванше», — добавил собеседник Life.ru.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью телеканалу «Россия-1». Он назвал вздором версию Запада о взорвавших «Северные потоки» украинских дайверах и раскритиковал ангажированность американских и европейских СМИ. Также политик заверил, что без колебаний встретится с президентом РФ Владмиром Путиным и с большим удовольствием приедет в Москву на празднование Победы 9 мая. В Словакии оппозиция резко раскритиковала интервью Фицо российскому каналу, назвав это «огромным позором» для европейской страны, а самого премьера «ужасным вероломным хорьком».