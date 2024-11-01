Пережившему два покушения премьеру Словакии советуют усилить охрану из-за травли

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пережил уже два покушенрия, подвергся травле в собственной стране за интервью российскому телеканалу, но удивляться тут нечему. Об этом Life.ru рассказал политолог Юрий Светов, комментируя новость о том, что словацкого политика оппозиция назвала «ужасным вероломным хорьком», а само интервью — «огромным позором».

На родине Фицо есть люди, которые за него голосовали, а есть люди, которые на него покушались. И сейчас такая ситуация расколотого мира во многих европейских странах. Допустим, тот же Орбан пользуется поддержкой и любовью далеко не всех граждан своей страны. Есть те, кто полагают, что он должен выполнять всё, что приказывает Евросоюз. С Фицо та же самая ситуация Юрий Светов политолог

Сейчас поползли слухи о том, что на Фицо вновь готовится покушение, поэтому, видимо, политик решил, что ему уже нечего терять и он должен говорить то, что думает, продолжил эксперт. Он назвал мировым трендом тот факт, что оппозиция Словакии перешла на личности и обозвала Фицо «вероломным хорьком». Политолог напомнил, что и в США кандидаты в президенты поливают друг друга отборной руганью, что тоже вписывается в новые тренды Запада: хамить, оскорблять, унижать.

По мнению Светова, Фицо не следует реагировать на оскорбления, сейчас ему надо думать о работе его службы безопасности, которая уже «проспала» одно покушение. Эксперт также не стал причислять политика к пророссийским. По его убеждению, Фицо всего лишь отстаивает интересы собственной страны, уверяя в том, что сотрудничество с РФ выгодно Словакии. А, кроме того, там не забыли подвиги советских воинов в борьбе с фашизмом.

«Словакия, в отличие от тех же поляков, всё-таки не забыла, кто освобождал Словакию от фашистов. Но в то же время надо помнить, что в Словакии был свой фашистский режим во главе с Тисо, и это были сторонники гитлеровской Германии. Потомки этих тисовских фашистов живут в Германии, в Словакии и мечтают о реванше», — добавил собеседник Life.ru.