Премьера Словакии вновь пытались убить

Новый случай покушения произошёл на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это случилось на Дукельском перевале около границы с Польшей. Об этом сам политик рассказал в интервью Štandard.

Фицо прибыл на мероприятие, посвящённое 80-летию Карпатско-Дуклинской военной операции (наступление войск СССР против армий Германии и Венгрии). В зону посетителей хотел проникнуть мужчина с пистолетом. К счастью, оружие вовремя обнаружили при проходе через рамку металлоискателя. По словам премьера, причина возможного покушения — его позиция по конфликту на Украине. Напомним, Фицо выступает против поставок оружия Киеву.