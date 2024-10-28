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Регион
28 октября, 09:45
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Премьера Словакии вновь пытались убить

Štandard: На премьера Словакии Фицо произошло покушение на перевале Дукла

Новый случай покушения произошёл на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это случилось на Дукельском перевале около границы с Польшей. Об этом сам политик рассказал в интервью Štandard.

Фицо прибыл на мероприятие, посвящённое 80-летию Карпатско-Дуклинской военной операции (наступление войск СССР против армий Германии и Венгрии). В зону посетителей хотел проникнуть мужчина с пистолетом. К счастью, оружие вовремя обнаружили при проходе через рамку металлоискателя. По словам премьера, причина возможного покушения — его позиция по конфликту на Украине. Напомним, Фицо выступает против поставок оружия Киеву.

Первое покушение на премьера Словакии произошло в мае. Преступник окликнул политика фразой «Робо, иди сюда» и несколько раз выстрелил в политика. Момент покушения на Фицо попал на камеру. Выяснилось, что покушение произошло из-за политических мотивов. Преступником оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Пережившему покушение премьеру Словакии прислали пулю
Пережившему покушение премьеру Словакии прислали пулю
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
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