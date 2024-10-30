Фицо назвал вздором версию о взорвавших «Северные потоки» украинских дайверах
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о взорвавших «Северные потоки» украинских дайверах. Об этом он заявил в интервью для программы «60 минут», показанной в эфире телеканала «Россия-1».
Как указал Фицо, сначала в Европе активно задаются вопросами о том, кто же взорвал газопроводы, а после сами отказываются на них отвечать. При этом, продолжил премьер, в западных СМИ обсуждаются версии, что теракт якобы осуществили «какие-то пьяные украинские офицеры».
«Только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор», — сказал глава словацкого кабмина.
Напомним, газопроводы были взорваны 26 сентября 2022 года. В Евросоюзе не дали Москве разрешения на участие в расследовании. Примечательно, что виновных не могут найти до сих пор. Генпрокуратура ФРГ озвучила имя главного подозреваемого — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину.
ТАСС / EPA