Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о взорвавших «Северные потоки» украинских дайверах. Об этом он заявил в интервью для программы «60 минут», показанной в эфире телеканала «Россия-1».

Как указал Фицо, сначала в Европе активно задаются вопросами о том, кто же взорвал газопроводы, а после сами отказываются на них отвечать. При этом, продолжил премьер, в западных СМИ обсуждаются версии, что теракт якобы осуществили «какие-то пьяные украинские офицеры».