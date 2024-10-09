Захарова: У РФ есть доказательства участия США и Британии в подрыве «Севпотоков»
У России есть доказательства участия Штатов и Великобритании в подрыве «Северных потоков». Решение о публикации этих материалов будет зависеть от ситуации с расследованием теракта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о наличии соответствующей информации у российской Службы внешней разведки.
«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — ответила дипломат.
Она напомнила, что российская сторона не раз предлагала взаимодействие в расследовании диверсии, причём как публично, так и по соответствующим каналам связи между правоохранительными органами. Никакого ответа с той стороны так и не последовало. По её мнению, страны, ведущие расследование происшествия за границей, должны быть заинтересованы в обмене данными с Россией, которая не просто демонстрировала собственную готовность, но и настаивала на коммуникации. Это касается Дании, Швеции и в особенности Германии.
Захарова добавила, что РФ была готов поделиться всей информацией, полученной по линии проведённого под эгидой ООН расследования, но Запад и здесь не пошёл навстречу. Соответственно, Россия ведёт собственное следствие и обладает данными о происшествии, а также фактологической базой.
Напомним, что подрывы «Северных потоков» произошли 26 сентября 2022 года. Евросоюз не дал российской стороне принять участие в следствии, при этом европейские правоохранители до сих пор не задержали ни исполнителей, ни тем более организаторов. Впрочем, подвижки есть — в середине августа немецкая Генпрокуратура назвала имя главного подозреваемого, им оказался 44-летний дайвер из Киева Владимир Журавлёв. На его задержание был выписан ордер, однако он как раз перед этим покинул Польшу, где жил долгое время, и решил вернуться в родную Незалежную, что довольно нетипично для украинских мужчин в современных реалиях.
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