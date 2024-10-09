Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 17:31

Захарова: У РФ есть доказательства участия США и Британии в подрыве «Севпотоков»

У России есть доказательства участия Штатов и Великобритании в подрыве «Северных потоков». Решение о публикации этих материалов будет зависеть от ситуации с расследованием теракта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о наличии соответствующей информации у российской Службы внешней разведки.

«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования»,ответила дипломат.

Она напомнила, что российская сторона не раз предлагала взаимодействие в расследовании диверсии, причём как публично, так и по соответствующим каналам связи между правоохранительными органами. Никакого ответа с той стороны так и не последовало. По её мнению, страны, ведущие расследование происшествия за границей, должны быть заинтересованы в обмене данными с Россией, которая не просто демонстрировала собственную готовность, но и настаивала на коммуникации. Это касается Дании, Швеции и в особенности Германии.

Захарова добавила, что РФ была готов поделиться всей информацией, полученной по линии проведённого под эгидой ООН расследования, но Запад и здесь не пошёл навстречу. Соответственно, Россия ведёт собственное следствие и обладает данными о происшествии, а также фактологической базой.

Немецкий депутат призвал восстановить «Северные потоки»
Немецкий депутат призвал восстановить «Северные потоки»

Напомним, что подрывы «Северных потоков» произошли 26 сентября 2022 года. Евросоюз не дал российской стороне принять участие в следствии, при этом европейские правоохранители до сих пор не задержали ни исполнителей, ни тем более организаторов. Впрочем, подвижки есть — в середине августа немецкая Генпрокуратура назвала имя главного подозреваемого, им оказался 44-летний дайвер из Киева Владимир Журавлёв. На его задержание был выписан ордер, однако он как раз перед этим покинул Польшу, где жил долгое время, и решил вернуться в родную Незалежную, что довольно нетипично для украинских мужчин в современных реалиях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dragancfm

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • США
  • Великобритания
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров