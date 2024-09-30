«Гвоздь в гроб промышленности»: Немецкий депутат призвал восстановить «Северные потоки»
Немецкий депутат Котре: Промышленность Германии гибнет без российского газа
Организация работ по восстановлению «Северных потоков» оправдана, так как без российского газа промышленность Германии гибнет. Об этом заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.
«Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определённо стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит», — прокомментировал Штеффен Котре на полях Российской энергетической недели, его слова приводит РИА «Новости».
Политик также сравнил подрыв «Северных потоков» с вбиванием «гвоздей в гроб немецкой промышленности», которой крайне трудно обходиться без российского газа. С его слов, прямо сейчас происходит «беспрецедентная деиндустриализация», при этом цены на газ взлетели в несколько раз.
Напомним, «Северные потоки» были взорваны 26 сентября 2022 года. В ЕС не дали РФ разрешения на участие в расследовании. Примечательно, что виновных не могут найти до сих пор. Генпрокуратура ФРГ озвучила имя главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание уже выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предположения, выдвинутые Германией при расследовании, не являются достоверным: якобы пять человек «сидели, выпивали, шутили» и «вдруг» решили устроить огромный взрыв. При этом РФ предъявила четырём странам досудебные претензии в связи со терактом.
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