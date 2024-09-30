«Гвоздь в гроб промышленности»: Немецкий депутат призвал восстановить «Северные потоки»

Организация работ по восстановлению «Северных потоков» оправдана, так как без российского газа промышленность Германии гибнет. Об этом заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.

«Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определённо стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит», — прокомментировал Штеффен Котре на полях Российской энергетической недели, его слова приводит РИА «Новости».