Захарова: Обязательства по расследованию теракта на «Севпотоках» не выполняются
Обязательств по расследованию теракта на «Северных потоках», вопреки регулярным призывам со стороны Москвы, не выполняются. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости». Она отметила, что подрывы трубопроводов являются вопиющим актом международного терроризма.
«[Этот теракт] подпадает под ряд международных договоров, устанавливающих обязательства предотвращать такие акты, пресекать их, расследовать их совершение, привлекать виновных к ответственности и сотрудничать с другими государствами для достижения этих целей», — говорит Захарова.
Она добавила, что все эти обязательства остаются без внимания компетентных международных органов, несмотря на регулярные призывы со стороны Кремля.
Напомним, «Севпотоки» были взорваны 26 сентября 2022 года. В ЕС решили не дать РФ участвовать в расследовании, при этом до сих пор не могут найти виновных. Генпрокуратура ФРГ озвучила имя главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание уже выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши, где находился долгое время и вернулся на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что германское предположение не является достоверным: якобы пять человек «сидели, выпивали, шутили» и «вдруг» решили устроить огромный взрыв. В Кремле отмечают, что РФ готова продолжить поставку газа по второму трубопроводу, если соответствующий запрос поступит из Европы.
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