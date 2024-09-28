Захарова: Обязательства по расследованию теракта на «Севпотоках» не выполняются

Обязательств по расследованию теракта на «Северных потоках», вопреки регулярным призывам со стороны Москвы, не выполняются. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости». Она отметила, что подрывы трубопроводов являются вопиющим актом международного терроризма.

«[Этот теракт] подпадает под ряд международных договоров, устанавливающих обязательства предотвращать такие акты, пресекать их, расследовать их совершение, привлекать виновных к ответственности и сотрудничать с другими государствами для достижения этих целей», — говорит Захарова.