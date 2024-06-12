В Минобороны Словакии признали незаконность передачи Украине истребителей МиГ-29

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году противоречит закону. Такое мнение высказал госсекретарь военного ведомства страны Игор Мелихер.

"Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно", — заявил Мелихер в соцсети, добавив, что готовит юридические шаги в отношении экс-министра обороны Ярослава Надя.