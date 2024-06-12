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12 июня, 00:19

В Минобороны Словакии признали незаконность передачи Украине истребителей МиГ-29

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году противоречит закону. Такое мнение высказал госсекретарь военного ведомства страны Игор Мелихер.

"Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно", — заявил Мелихер в соцсети, добавив, что готовит юридические шаги в отношении экс-министра обороны Ярослава Надя.

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Напомним, 18 марта предыдущего года Братислава объявила о планах подарить Киеву 13 истребителей МиГ-29 и два зенитно-ракетных комплекса "Куб". Речь идёт о выведенных из состава национальных ВВС самолётах. Спустя несколько дней министр обороны Словакии заявил, что страна передала Украине первые четыре МиГ-29.

Обложка ©

Wikipedia / Coert van Breda

Анатолий Симоненко
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