ВЦИОМ: Уровень поддержки Путина остаётся высоким — 75,2%

Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина остаётся высоким — 75,2%. За неделю показатель стал ниже всего на 0,6 процентных пунктов. Об говорят результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 октября 2024 г. составил 75,2% (-0,6 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 52,1% (-1,4 п.п. за неделю) и 49,4% (-1,5 п.п. за неделю) соответственно», — свидетельствует еженедельный рейтинг.

78,2% (-0,3 процентных пункта за неделю) опрошенных заявили, что доверяют российскому президенту, премьер-министру Михаилу Мишустину — 60,1% (1,4 п.п.), главе КПРФ Геннадию Зюганову — 32% (+0,7 п.п.), руководителю СРЗП Сергею Миронову — 26,4% (-0,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 19,4% (-2,2 п.п.), основателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,2% (+0,3 п.п.).

Показатель поддержки «Единой России» составляет 36% (+0,4 п.п.), ЛДПР — 10,3% (-0,3 п.п.), КПРФ — 9,8% (-0,2 п.п.), «Новых людей» — 7% (-0,1 п.п.), СРЗП — 3,7% (0,6 п.п.).

В исследовании участвовали 1600 респондентов — граждане России старше 18 лет. Для составления рейтинга использовались средние значения за семь дней опроса. Исследование проводилось методом телефонного интервью по случайной выборке номеров. Максимальный размер погрешности для выборки не превышает 1% с вероятностью в 95%.