Путин обсудил проект по производству йода с губернатором Архангельской области
Цыбульский сообщил Путину о связанном с добычей йода проекте по импортозамещению
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Обложка © kremlin.ru
Практически весь йод в Архангельской области до введения санкций поступал из-за границы. Теперь же в рамках территории опережающего развития «Столица Севера» стартует проект по производству данного химического элемента, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
«Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода, дальше — по созданию, соответственно, производства и в части фармацевтики, и в части косметологии, и другой продукции, в том числе ВПК», — заявил глава региона на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Губернатор также отметил, что в Архангельской области создаётся территория опережающего развития «Столица Севера». Сейчас начинаются несколько перспективных проектов.
Ранее Александр Цыбульский рассказал лидеру государства о процессе производства БПЛА. Глава области заявил, что за два года на фронт было отправлено свыше 3300 беспилотников. В регионе на данный момент активно развиваются частные инициативы. Помимо этого Цыбульский постоянно находится на связи со многими командирами.