«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 14:15

Путин обсудил проект по производству йода с губернатором Архангельской области

Цыбульский сообщил Путину о связанном с добычей йода проекте по импортозамещению

Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Обложка © kremlin.ru

Практически весь йод в Архангельской области до введения санкций поступал из-за границы. Теперь же в рамках территории опережающего развития «Столица Севера» стартует проект по производству данного химического элемента, сообщил губернатор Александр Цыбульский.

«Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода, дальше по созданию, соответственно, производства и в части фармацевтики, и в части косметологии, и другой продукции, в том числе ВПК», — заявил глава региона на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор также отметил, что в Архангельской области создаётся территория опережающего развития «Столица Севера». Сейчас начинаются несколько перспективных проектов.

Путин встретился с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой
Путин встретился с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой

Ранее Александр Цыбульский рассказал лидеру государства о процессе производства БПЛА. Глава области заявил, что за два года на фронт было отправлено свыше 3300 беспилотников. В регионе на данный момент активно развиваются частные инициативы. Помимо этого Цыбульский постоянно находится на связи со многими командирами.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar