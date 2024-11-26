Путин обсудил проект по производству йода с губернатором Архангельской области

Практически весь йод в Архангельской области до введения санкций поступал из-за границы. Теперь же в рамках территории опережающего развития «Столица Севера» стартует проект по производству данного химического элемента, сообщил губернатор Александр Цыбульский.

«Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода, дальше — по созданию, соответственно, производства и в части фармацевтики, и в части косметологии, и другой продукции, в том числе ВПК», — заявил глава региона на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор также отметил, что в Архангельской области создаётся территория опережающего развития «Столица Севера». Сейчас начинаются несколько перспективных проектов.