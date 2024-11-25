Путин встретился с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Они обсудили участие ФМБА в специальной военной операции.

«С первых дней начала специальной военной операции подразделения ФМБА – сводные мобильные медицинские отряды начали работу по ликвидации медико-санитарных последствий боевых действий в Донецкой Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях и диверсионных атак в Белгородской области, в Крыму и чрезвычайных ситуаций», — рассказала Скворцова.

На передовой находятся врачи агентства. Медики помогают военным, вывозят их из зоны боевых действий. Также на фронте успели развернуть мобильные госпитали, где оказывается помощь военнослужащим и мирным гражданам. В ходе СВО специалисты ФМБА помогли более 125 тыс. человек.

Скворцова рассказала и о центре медико-психологического сопровождения. Там ежедневно заготавливается кровь, компоненты крови, плазму — всё что может помочь раненым бойцам и гражданским людям.

Помимо этого ФМБА внедрило в практику и зарегистрировано в России более 100 продуктов, лекарств, тест-систем, медицинских приборов. Главной разработкой стала рекомбинантная белковая вакцина «Конвасэл» против ковида, которая продемонстрировала высокую эффективность в ходе третьей фазы исследований.

В России продолжают испытывать персонализированные лекарственные препараты. Видео © kremlin.ru

Также ФМБА продолжает работу над созданием персонализированных лекарственных препаратов, онковакцин.