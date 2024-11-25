Путин встретился с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой
Президент России Владимир Путин и руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Они обсудили участие ФМБА в специальной военной операции.
«С первых дней начала специальной военной операции подразделения ФМБА – сводные мобильные медицинские отряды начали работу по ликвидации медико-санитарных последствий боевых действий в Донецкой Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях и диверсионных атак в Белгородской области, в Крыму и чрезвычайных ситуаций», — рассказала Скворцова.
На передовой находятся врачи агентства. Медики помогают военным, вывозят их из зоны боевых действий. Также на фронте успели развернуть мобильные госпитали, где оказывается помощь военнослужащим и мирным гражданам. В ходе СВО специалисты ФМБА помогли более 125 тыс. человек.
Скворцова рассказала и о центре медико-психологического сопровождения. Там ежедневно заготавливается кровь, компоненты крови, плазму — всё что может помочь раненым бойцам и гражданским людям.
Помимо этого ФМБА внедрило в практику и зарегистрировано в России более 100 продуктов, лекарств, тест-систем, медицинских приборов. Главной разработкой стала рекомбинантная белковая вакцина «Конвасэл» против ковида, которая продемонстрировала высокую эффективность в ходе третьей фазы исследований.
В России продолжают испытывать персонализированные лекарственные препараты. Видео © kremlin.ru
Также ФМБА продолжает работу над созданием персонализированных лекарственных препаратов, онковакцин.
Ранее Life.ru сообщал, что глава российского государства назначил на пост заместителем руководителя ФМБА Михаила Ратманова. Соответствующих уже опубликовали на сайте правовых актов.