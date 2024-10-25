Путин назначил Михаила Ратманова заместителем руководителя ФМБА

Ушаков раскрыл Life.ru, когда в США могут назначить нового посла РФ

Ушаков раскрыл Life.ru, когда в США могут назначить нового посла РФ

Ранее глава государства назначил Максима Орешкина главой оргкомитета ПМЭФ. До него на этой должности значился министр обороны Андрей Белоусов, который в прежнем составе правительства занимал пост первого вице-премьера. С конца 2018 года организационным комитетом руководил Константин Чуйченко, исполняя обязанности вице-премьера и главы аппарата правительства РФ.