Путин назначил Михаила Ратманова заместителем руководителя ФМБА
Михаил Ратманов. Обложка © Министерство здравоохранения Самарской области
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Ратманова на должность заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.
«Назначить Ратманова Михаила Александровича заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства», — говорится в тексте документа.
Ранее глава государства назначил Максима Орешкина главой оргкомитета ПМЭФ. До него на этой должности значился министр обороны Андрей Белоусов, который в прежнем составе правительства занимал пост первого вице-премьера. С конца 2018 года организационным комитетом руководил Константин Чуйченко, исполняя обязанности вице-премьера и главы аппарата правительства РФ.