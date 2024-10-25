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25 октября, 12:56

Путин назначил Михаила Ратманова заместителем руководителя ФМБА

Михаил Ратманов. Обложка © Министерство здравоохранения Самарской области

Михаил Ратманов. Обложка © Министерство здравоохранения Самарской области

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Ратманова на должность заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

«Назначить Ратманова Михаила Александровича заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства», — говорится в тексте документа.

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Ранее глава государства назначил Максима Орешкина главой оргкомитета ПМЭФ. До него на этой должности значился министр обороны Андрей Белоусов, который в прежнем составе правительства занимал пост первого вице-премьера. С конца 2018 года организационным комитетом руководил Константин Чуйченко, исполняя обязанности вице-премьера и главы аппарата правительства РФ.

Александра Мышляева
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