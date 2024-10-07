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7 октября, 11:32

Ушаков раскрыл Life.ru, когда в США могут назначить нового посла РФ

Ушаков: Нового посла РФ в США логичнее назначить после выборов президента

Нового российского посла в Штатах взамен покинувшего эту должность Анатолия Антонова логичнее было бы назначить после президентских выборов в ноябре. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков о назначении нового посла РФ в Штатах. Видео © Life.ru

Помощник президента добавил, что сроки назначения не принципиальны. По его словам, главный момент в том, что в Штатах скоро будет новый посол Российской Федерации.

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Напомним, что посол России в США Анатолий Антонов пятого октября оставил должность. Этот пост дипломат занимал с августа 2017 года, прийдя на смену Сергею Кисляку. Антонов уже вернулся в Россию.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Александр Юнашев
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