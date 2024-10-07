Ушаков раскрыл Life.ru, когда в США могут назначить нового посла РФ
Ушаков: Нового посла РФ в США логичнее назначить после выборов президента
Нового российского посла в Штатах взамен покинувшего эту должность Анатолия Антонова логичнее было бы назначить после президентских выборов в ноябре. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков о назначении нового посла РФ в Штатах. Видео © Life.ru
Помощник президента добавил, что сроки назначения не принципиальны. По его словам, главный момент в том, что в Штатах скоро будет новый посол Российской Федерации.
Напомним, что посол России в США Анатолий Антонов пятого октября оставил должность. Этот пост дипломат занимал с августа 2017 года, прийдя на смену Сергею Кисляку. Антонов уже вернулся в Россию.
ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына