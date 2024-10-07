Ушаков раскрыл Life.ru, когда в США могут назначить нового посла РФ

Нового российского посла в Штатах взамен покинувшего эту должность Анатолия Антонова логичнее было бы назначить после президентских выборов в ноябре. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.