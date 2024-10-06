Антонов прибыл в Москву после завершения работы на посту посла в США

Анатолий Антонов вернулся в Москву после того, как завершил работу на посту посла России в США. Как сообщает ТАСС, самолёт с дипломатом приземлился в аэропорту столицы.

Уроженец Омска Анатолий Антонов, которому в мае исполнилось 68 лет, более 30 лет работал в системе МИД СССР и России на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом. Дипломат успел поработать и в военном ведомстве. В 2011 году он был назначен заместителем министра обороны РФ. В конце 2016-го вернулся во внешнеполитическое ведомство и был назначен заместителем главы МИД. Послом в США Антонов работал с августа 2017 года, сменив на этом посту Сергея Кисляка.