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6 октября, 10:16

Антонов прибыл в Москву после завершения работы на посту посла в США

ТАСС: Антонов прилетел в Москву после командировки в США в качестве посла

Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / AP

Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / AP

Анатолий Антонов вернулся в Москву после того, как завершил работу на посту посла России в США. Как сообщает ТАСС, самолёт с дипломатом приземлился в аэропорту столицы.

«Прибыл в Москву», — сказал собеседник агентства.

РИА «Новости» уточняет, что спецборт сел во «Внуково».

Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США
Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США

Уроженец Омска Анатолий Антонов, которому в мае исполнилось 68 лет, более 30 лет работал в системе МИД СССР и России на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом. Дипломат успел поработать и в военном ведомстве. В 2011 году он был назначен заместителем министра обороны РФ. В конце 2016-го вернулся во внешнеполитическое ведомство и был назначен заместителем главы МИД. Послом в США Антонов работал с августа 2017 года, сменив на этом посту Сергея Кисляка.

Никита Никонов
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