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5 октября, 17:11

Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США

Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Анатолий Антонов завершил свою миссию в качестве посла России в США и возвращается на родину. Об этом рассказали в российском посольстве в Вашингтоне.

«Сегодня в 15:00 (22:00 по Москве) самолёт [с Антоновым на борту] вылетает», — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

Уроженец Омска Анатолий Антонов, которому в мае исполнилось 68 лет, более 30 лет работал в системе МИД СССР и России на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом. Дипломат успел поработать и в военном ведомстве. В 2011 году он был назначен заместителем министра обороны РФ. В конце 2016-го вернулся во внешнеполитическое ведомство и был назначен заместителем главы МИД. Послом в США Антонов работал с августа 2017 года, сменив на этом посту Сергея Кисляка.

Напомним, недавно глава посольства заявил, что российским дипломатам в Штатах и ему лично угрожают физической расправой. Также посол подчеркнул, что приближение президентских выборов в США осложняет работу дипломатического корпуса.

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Наталья Демьянова
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