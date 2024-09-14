Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина

После заявлений президента России Владимира Путина о возможных последствиях для Украины в случае нанесения ударов вглубь России бывшие чиновники США связывались с действующим послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым.

«Мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями. Я просто говорил: «Коллеги, не играйте с огнём», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».