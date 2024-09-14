Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 00:08

Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина

После заявлений президента России Владимира Путина о возможных последствиях для Украины в случае нанесения ударов вглубь России бывшие чиновники США связывались с действующим послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым.

«Мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями. Я просто говорил: «Коллеги, не играйте с огнём», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Антонов: Лондону хватит русофобской злости, чтобы разрешить удары вглубь России
Антонов: Лондону хватит русофобской злости, чтобы разрешить удары вглубь России

Ранее Антонов заявил, что американские власти проявляют удовлетворение по поводу потерь славян с обеих сторон конфликта на Украине. По его мнению, в Вашингтоне стремятся сохранить устаревшую международную систему, в которой преобладает влияние США.

Обложка ©

flickr / United States Mission Geneva

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров