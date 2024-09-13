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13 сентября, 18:43

Антонов: Лондону хватит русофобской злости, чтобы разрешить удары вглубь России

У Лондона достаточно русофобской злости, чтобы дать Киеву добро на удары вглубь территории России переданным ему оружием. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«В Лондоне хватит злости русофобской в отношении России, чтобы принять решение об использовании своих дальнобойных систем вглубь российской территории», — заявил он.

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Ранее Путин предупредил Запад о серьёзных последствиях в случае применения западного дальнобойного оружия против России со стороны украинской армии. Он что использование высокоточного оружия большой дальности, производимого на Западе, подразумевает прямое участие стран НАТО в конфликте. В Вашингтоне заявили, что Белый дом серьёзно относится к словам Путина.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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