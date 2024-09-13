Антонов: Лондону хватит русофобской злости, чтобы разрешить удары вглубь России
У Лондона достаточно русофобской злости, чтобы дать Киеву добро на удары вглубь территории России переданным ему оружием. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«В Лондоне хватит злости русофобской в отношении России, чтобы принять решение об использовании своих дальнобойных систем вглубь российской территории», — заявил он.
Ранее Путин предупредил Запад о серьёзных последствиях в случае применения западного дальнобойного оружия против России со стороны украинской армии. Он что использование высокоточного оружия большой дальности, производимого на Западе, подразумевает прямое участие стран НАТО в конфликте. В Вашингтоне заявили, что Белый дом серьёзно относится к словам Путина.
ТАСС / Валерий Шарифулин