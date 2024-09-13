Британия возмутилась высылке своих дипломатов из России и прикрыла шпионаж «защитой интересов» В МИД Британии назвали беспочвенной высылку своих дипломатов из Москвы 13 сентября, 10:23 В Британии не согласились с высылкой своих дипломатов из Москвы. Обложка © freepik / vwalakte

Лондон не согласен с решением Москвы лишить аккредитации шестерых британских дипломатов, которых заподозрили в шпионской деятельности. Об этом сказано в заявлении МИД Великобритании, которое цитирует агентство PA.

«Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, полностью беспочвенны. Российские власти аннулировали дипломатическую аккредитацию шести британских дипломатов в России в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Великобритании в ответ на деятельность российского государства в Европе и Великобритании», — говорится в тексте.

В британском МИД подчеркнули, что не намерены приносить российской стороне никаких извинений, так как считают, что Лондон всего лишь занимается «защитой своих национальных интересов».

Напомним, ФСБ лишила аккредитации шестерых работников британского посольства в Москве. Им вменяют шпионаж и подрывную деятельность на территории нашей страны. В распоряжении российских спецслужб оказались документы, которые подтверждают факт координации британской стороной накаливания международной военно-политической обстановки в РФ и в СНГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия дипломатов Британии вышли далеко за рамки венских конвенций в попытках причинить ущерб российскому народу.

Авторы Татьяна Миссуми