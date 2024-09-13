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Британия возмутилась высылке своих дипломатов из России и прикрыла шпионаж «защитой интересов»

В МИД Британии назвали беспочвенной высылку своих дипломатов из Москвы

13 сентября, 10:23
В Британии не согласились с высылкой своих дипломатов из Москвы. Обложка © freepik / vwalakte

В Британии не согласились с высылкой своих дипломатов из Москвы. Обложка © freepik / vwalakte

Лондон не согласен с решением Москвы лишить аккредитации шестерых британских дипломатов, которых заподозрили в шпионской деятельности. Об этом сказано в заявлении МИД Великобритании, которое цитирует агентство PA.

«Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, полностью беспочвенны. Российские власти аннулировали дипломатическую аккредитацию шести британских дипломатов в России в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Великобритании в ответ на деятельность российского государства в Европе и Великобритании», — говорится в тексте.

В британском МИД подчеркнули, что не намерены приносить российской стороне никаких извинений, так как считают, что Лондон всего лишь занимается «защитой своих национальных интересов».

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Напомним, ФСБ лишила аккредитации шестерых работников британского посольства в Москве. Им вменяют шпионаж и подрывную деятельность на территории нашей страны. В распоряжении российских спецслужб оказались документы, которые подтверждают факт координации британской стороной накаливания международной военно-политической обстановки в РФ и в СНГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия дипломатов Британии вышли далеко за рамки венских конвенций в попытках причинить ущерб российскому народу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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