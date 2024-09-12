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12 сентября, 01:45

Антонов рассказал о радости Вашингтона из-за гибели славян в ходе СВО

Посол Антонов: Вашингтон радуется гибели славян в ходе украинского конфликта

Американские власти демонстрируют удовлетворение по поводу гибели славян по обе стороны конфликта в Украине. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

Посол отметил, что в Вашингтоне «очевидно понимают реальное положение дел на фронте», где российские войска продолжают освобождать населённые пункты в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако он подчеркнул, что «американские политики счастливы видеть гибель славян с обеих сторон». По его словам, в Вашингтоне стремятся сохранить старую международную систему, в которой доминирует Америка.

Дипломат также добавил, что недавно в Лондоне представители американской и британской разведки подтвердили эту точку зрения. Он добавил, что для оправдания своих враждебных действий против России США используют провокационные лозунги и ложные факты, включая заявления о поставках оружия из Ирана, Северной Кореи или Китая.

«Понятно, что террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом», – предостерёг дипломат.

В завершение он критически отозвался о недавних оценках американских военных и политологов, которые, по его мнению, игнорируют возможность успешного применения ATACMS и других дальнобойных систем украинскими силами. По словам дипломата, эти мнения просто замалчиваются, а Россия обвиняется в распространении «откровенного бреда».

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Ранее Антонов резко осудил новые санкции Вашингтона против российских СМИ, утверждая, что американская администрация использует эти меры для сокрытия собственных неудач и создания иллюзии угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что демократическое руководство стремится переложить вину за свои провалы на Россию, создавая атмосферу русофобии.

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Telegram / Embassy of Russia in the USA

Кирилл Сосновских
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