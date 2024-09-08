Самолёты, яхты и нефтяные компании: 5 случаев, когда США присвоили чужую собственность США давно присваивают всё, до чего могут дотянуться. Какие предлоги они находят для этого и почему им всё сходит с рук — в материале Life.ru. 7 сентября, 21:13 США не раз присваивали иностранную собственность. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Aqeela_Image

2 сентября 2022 года США задержали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Воздушный лайнер Dassault Falcon 900EX стоимостью 13 миллионов долларов был захвачен американцами и нагло обыскан на предмет «контрабанды и мошенничества». Позже янки пытались оправдаться тем, что-де Falcon был куплен «в обход санкций».

Самолёт действительно был приобретён во Флориде и ввезён в Венесуэлу через страны Карибского бассейна. Президент Мадуро и члены его правительства пользовались им во время международных перелётов. По словам президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера, самолёт был зарегистрирован на частное лицо, но разве это когда-нибудь останавливало американцев?

5 сентября стало известно, что американцы задержали в Доминикане второй самолёт лидера Венесуэлы. Это Falcon 2000EX, он стоит в аэропорту имени Хоакина Балагера и оценивается в 10 миллионов долларов. Видимо, Мадуро пора закупать российские "Илы".

В 2022 году США угнали Boeing

Самолёт Falcon — не первый лайнер, на который позарились американцы. В 2022 году они угнали Boeing-747, принадлежавший венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur. Предлог был абсурдным: якобы самолёт принадлежал на самом деле компании из Ирана Mahan Air, а та, в свою очередь, была каким-то образом связана с террористами. К тому же венесуэльцы приобрели самолёт в обход всемогущих санкций США. Дополнительной «виной» бизнесменов стал тот факт, что пилот Boeing оказался по национальности иранцем.

В угоне самолёта участвовала Аргентина — именно на её аэродроме самолёт был захвачен военными США и тайно, с отключением связи вылетел во Флориду.

«Венесуэла категорически отвергает грубую кражу самолёта Boeing 747-300», — вынужден был констатировать глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

США присвоили нефтегазовую компанию

Оказывается, украсть можно даже нефтегазовые компании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Что там какой-то самолёт! В 2023 году США в буквальном смысле слова присвоили филиал государственной нефтегазовой компании PDVSA — Citgo Petroleum.

Собственность Citgo в США была внушительной: три нефтеперерабатывающих завода в Луизиане, Иллинойсе и Техасе, сеть трубопроводов и 4200 заправок. Годовая выручка составляла до миллиарда долларов в год. Министерство финансов США разрешило ультраправой венесуэльской оппозиции управлять и распоряжаться компанией PDV Holding, владевшей Citgo Petroleum. Экспроприация была проведена под предлогом долгов. Осенью 2023 года начались суды, которые показали, что компанию вот-вот растащат на части.

Кубинский публицист Эдельберто Бланч в статье «Финансовые кражи США» написал, что кража Citgo показывает, что никакая страна не может быть спокойной, если её капиталы вложены в американские банки или в инвестиции в США. «Империя в упадке, но всё ещё опасна», — написал кубинец.

США присвоили три представительства России

Начало военных действий на Украине в 2014 году привело к тому, что США стали по всему миру присваивать российскую недвижимость. Ну, правда, пока ещё не так рьяно.

Первой ласточкой стали три представительства, принадлежащие России в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Это здание консульства, торговое представительство и его филиал. В 2018 году по требованию США наши дипломаты были вынуждены покинуть собственность России. Едва они выехали, как ФБР тут же всё обыскало. Видимо, для общественности тогда всё же нужен был предлог: мол, злые русские опять ведут шпионаж.

Здания сначала якобы «заморозили», но позже стало ясно, что их просто присвоили. Спустя четыре года посол России в США Анатолий Антонов так оценил ситуацию: «Я считаю, что их просто у нас украли».

Яхта Сулеймана Керимова за $325 млн

Яхту Сулеймана Керимова арестовали на Фиджи. Фото © ТАСС / Gregory Bull

Сразу после начала СВО по миру прокатилась «экспроприация» имущества российских бизнесменов. Отбирали дворцы, отели, виллы.

Одним из лакомых кусков, попавших в лапы США, оказалась яхта бизнесмена Сулеймана Керимова, которая находилась на острове Фиджи. Фактическим владельцем себя называл бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. На тот момент он не находился под санкциями, но яхту это не спасло.

Американцы просто захватили её, увели в Калифорнию и подняли над ней свой флаг. Суды на Фиджи оказались бессильны. Обходится яхта американцам «в копеечку»: ежемесячно на её содержание следует тратить до 600 тысяч долларов.

США арестовали танкеры

В октябре 2023 года американцы под предлогом нарушения санкций арестовали у турецких и арабских бизнесменов два танкера. Один принадлежал частной компании Ice Pearl Navigation, а другой — компании из Арабских Эмиратов Lumber Marine. Якобы бизнесмены с Ближнего Востока не соблюдали законодательство США в отношении ограничения цен на российскую нефть и нефтепродукты.

США милостиво позволили танкерам самим прийти в порт и не препятствовали эвакуации экипажей. Все в мире ожидали того, что США пойдут дальше и начнут арестовывать все суда, не подчиняющиеся запрету, но на большее они не решились.

Всё перечислять — не хватит места. Потому что, подражая американцам, уничтожают священное право частной собственности все американские партнёры, включая ЕС и Украину. Задерживают суда, самолёты, отнимают IT-компании. В общем, не гнушаются ничем. Дряхлеющая империя всё ещё действует по праву сильного и считает себя вправе решать, кого помиловать, а кого ограбить. Но это ненадолго.

Авторы Майя Новик