Антонов: Вашингтон не хочет обсуждать с РФ вопрос о возврате дипсобственности

В Вашингтоне лишь отписками реагируют на требования российской стороны вернуться к диалогу о возвращении арестованной семь лет назад дипломатической собственности РФ. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Проблема обсуждается на всех уровнях. Однако в Вашингтоне говорить с нами не хотят и ограничиваются лишь отписками в ответ на российские требования. Давно никто в США и не заикается о возвращении России дипсобственности", — пояснил Антонов газете "Известия".

По словам дипломата, это дело уже решено для американцев, поэтому они уже даже не говорят об этом.

Напомним, в августе 2017 года американские власти в рамках беспрецедентных мер по ограничению деятельности дипломатических миссий РФ изъяли шесть объектов недвижимости нашей страны. Тогда же США потребовали закрыть Генеральное консульство в Сан-Франциско за двое суток, а также предписали остановить деятельность торгового представительства в Вашингтоне.