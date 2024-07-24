Антонов: Вашингтон не хочет обсуждать с РФ вопрос о возврате дипсобственности
В Вашингтоне лишь отписками реагируют на требования российской стороны вернуться к диалогу о возвращении арестованной семь лет назад дипломатической собственности РФ. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Проблема обсуждается на всех уровнях. Однако в Вашингтоне говорить с нами не хотят и ограничиваются лишь отписками в ответ на российские требования. Давно никто в США и не заикается о возвращении России дипсобственности", — пояснил Антонов газете "Известия".
По словам дипломата, это дело уже решено для американцев, поэтому они уже даже не говорят об этом.
Напомним, в августе 2017 года американские власти в рамках беспрецедентных мер по ограничению деятельности дипломатических миссий РФ изъяли шесть объектов недвижимости нашей страны. Тогда же США потребовали закрыть Генеральное консульство в Сан-Франциско за двое суток, а также предписали остановить деятельность торгового представительства в Вашингтоне.
Ранее посол Анатолий Антонов объяснил, почему пока ещё американский президент Джо Байден пытается оскорблять российского лидера Владимира Путина. Личные прихоти главы Белого дома не идут на пользу имиджу Америки, уверен дипломат.