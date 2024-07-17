Кремль поддержал планы Трампа отменить введённые им же санкции против России
Песков: Кремль не видел заявлений Трампа об отмене антироссийских санкций
Кремль не видел обещаний экс-главы Белого дома Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, которые он же начал вводить в бытность президентом США. Об этом рассказал во время беседы с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, я, честно говоря, пропустил эту часть", — признался представитель Кремля.
Песков также добавил, что санкции, накладываемые Западом, являются нелегитимными, наносят вред обеим сторонам, а также разрушают основы международных экономических отношений.
"Здесь наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции: а) нелегитимными с точки зрения международного права; б) подрывающими основы и устои международной торговли и международных экономических отношений. И также считаем, что санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит", — объяснил он.
В свою очередь, Дональд Трамп тоже считает, что санкции вредны для обеих сторон, о чём он ранее заявил в интервью. По словам американского политика, США лишь отталкивает от себя другие страны, вводя против них разные ограничения. Он также признался, что размышлял над отменой санкций.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974