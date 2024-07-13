"Банальные попытки самоутвердиться": Посол РФ объяснил, почему Байден пытается оскорблять Путина
Посол Антонов: Попытки Байдена оскорбить Путина вредят имиджу США
Попытки американского президента Джо Байдена оскорбить главу РФ Владимира Путина недостойны, они наносят непоправимый ущерб престижу Штатов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Такие эскапады недостойны лидера Соединённых Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идёт о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги", — отметил Антонов.
Он добавил, что такое поведение непозволительно для любого президента, а уж тем более для главы государства, которое заявляет, что несёт демократические ценности. Посол добавил, что никому не позволено оскорблять лидера страны, поскольку он представляет всех её граждан. Глава дипмиссии также назвал абсурдными нападки Байдена. По его словам, именно Вашингтон развязывает войны по всей планете.
Напомним, ранее Байден оскорбил Путина, а также своего главного конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа. Это уже второй раз за последние два дня, когда американский президент не может сдержаться. Ранее он назвал Путина "кровожадным безумцем" на конференции после саммита НАТО. В Кремле заявили, что такие высказывания неприемлемы.
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