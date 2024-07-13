"Банальные попытки самоутвердиться": Посол РФ объяснил, почему Байден пытается оскорблять Путина

Он добавил, что такое поведение непозволительно для любого президента, а уж тем более для главы государства, которое заявляет, что несёт демократические ценности. Посол добавил, что никому не позволено оскорблять лидера страны, поскольку он представляет всех её граждан. Глава дипмиссии также назвал абсурдными нападки Байдена. По его словам, именно Вашингтон развязывает войны по всей планете.