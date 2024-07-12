"Неприемлемо": В Кремле отреагировали на скандальное высказывание Байдена о Путине
Песков: Слова Байдена о Путине неуважительны и неприемлемы
Слова лидера США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине неуважительны и неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств. Я имею в виду его высказывания в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо", — указал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что высказывания Байдена никоим образом не красят его.
Напомним, ранее на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне Байден в очередной раз попытался оскорбить российского лидера. Он заявил, что действия Путина якобы стали причиной пробуждения "старейших, глубочайших страхов" Европы. Прежде Байден уже допускал оскорбительные высказывания в отношении главы российского государства. По словам политологов, риторика заокеанского политика связана с тем, что американский истеблишмент входит в фазу острой борьбы в рамках президентской кампании.
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