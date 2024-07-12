"Неприемлемо": В Кремле отреагировали на скандальное высказывание Байдена о Путине

Слова лидера США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине неуважительны и неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств. Я имею в виду его высказывания в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо", — указал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что высказывания Байдена никоим образом не красят его.