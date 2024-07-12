Песков об оговорке Байдена: Весь мир обратил внимание Песков: Оговорки Байдена – внутреннее дело США, хотя они заметны всему миру 12 июля, 10:06 Джо Байден. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Drop of Light

Оговорки президента США Джо Байдена заметны всему миру, но тем не менее они являются внутренним делом США, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обратили внимание, что весь мир обратил внимание. Комментариев быть не может. Понятно, что это оговорки, понятно, что они получили такой серьёзный резонанс в контексте внутриполитических обсуждений, которые всем миром наблюдаем в США, но это не наше дело, это внутреннее дело США", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отказался рассуждать о том, могут ли оговорки Байдена повлиять на его шансы стать кандидатом от демократов, призвав решать американским избирателям.

Напомним, во время выступления перед лидерами стран НАТО во время саммита Байден, представляя Владимира Зеленского, передал слово "президенту Украины Владимиру Путину". Американский лидер тут же попытался исправиться, сделав вид, что хотел сказать, что намерен победить Путина. Отдельно здесь интересна реакция Владимира Зеленского, стоявшего в тот момент рядом. Life.ru попросил физиогномиста проанализировать его эмоции.