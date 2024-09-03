Мадуро предложили заменить захваченную США рухлядь на Ил-96, как у Путина

США оказали услугу президенту Венесуэлы, отобрав у того самолёт, который теперь Николас Мадуро может заменить на российский Ил-96. Такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.

«Мадуро это не сильно заденет. Он может просто приобрести российский президентский самолёт Ил-96, который явно будет вариантом получше. США лишь оказали ему услугу», — написал немецкий предприниматель.