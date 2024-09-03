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3 сентября, 08:53

Мадуро предложили заменить захваченную США рухлядь на Ил-96, как у Путина

Бизнесмен Дотком: Мадуро может купить Ил-96 вместо конфискованного самолёта

Конфискованный борт Мадуро во Флориде. Фото © ТАСС / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Конфискованный борт Мадуро во Флориде. Фото © ТАСС / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

США оказали услугу президенту Венесуэлы, отобрав у того самолёт, который теперь Николас Мадуро может заменить на российский Ил-96. Такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.

«Мадуро это не сильно заденет. Он может просто приобрести российский президентский самолёт Ил-96, который явно будет вариантом получше. США лишь оказали ему услугу», — написал немецкий предприниматель.

Лавров в беседе с Life.ru прошёлся по США из-за захвата самолёта президента Венесуэлы
Лавров в беседе с Life.ru прошёлся по США из-за захвата самолёта президента Венесуэлы

Ранее в США подтвердили арест президентского борта Николаса Мадуро. Самолёт был арестован в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида. Власти Венесуэлы назвали такие действия американского правительства «пиратством», заявив, что Штаты используют свою экономическую и военную мощь для запугивания.

Владимир Озеров
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