Мадуро предложили заменить захваченную США рухлядь на Ил-96, как у Путина
Бизнесмен Дотком: Мадуро может купить Ил-96 вместо конфискованного самолёта
Конфискованный борт Мадуро во Флориде. Фото © ТАСС / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
США оказали услугу президенту Венесуэлы, отобрав у того самолёт, который теперь Николас Мадуро может заменить на российский Ил-96. Такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.
«Мадуро это не сильно заденет. Он может просто приобрести российский президентский самолёт Ил-96, который явно будет вариантом получше. США лишь оказали ему услугу», — написал немецкий предприниматель.
Ранее в США подтвердили арест президентского борта Николаса Мадуро. Самолёт был арестован в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида. Власти Венесуэлы назвали такие действия американского правительства «пиратством», заявив, что Штаты используют свою экономическую и военную мощь для запугивания.