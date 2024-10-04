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4 октября, 02:36

Посол Антонов рассказал о поступающих ему и дипломатам угрозах в США

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о поступающих угрозах физической расправы в адрес российских дипломатов, работающих в Вашингтоне.

Антонов подчеркнул, что приближение президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября, осложняет работу дипломатического корпуса. Помимо угроз он отметил и провокационные демонстрации с лозунгами, направленными против руководства России.

«Всё чаще мы слышим обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве во внутренние дела в Америке. Будь то влияние на мнения избирателей, либо некие хакерские атаки. Конечно же, никаких доказательств нам не приводят», — заявил посол.

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Ранее дипломат прокомментировал прошедшие дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Он заявил, что внимательно следил за обсуждением, особенно интересуясь планами кандидатов по отношению к России.

Обложка ©

flickr / United States Mission Geneva

Артём Гапоненко
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