Посол Антонов рассказал о поступающих ему и дипломатам угрозах в США

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о поступающих угрозах физической расправы в адрес российских дипломатов, работающих в Вашингтоне.

Антонов подчеркнул, что приближение президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября, осложняет работу дипломатического корпуса. Помимо угроз он отметил и провокационные демонстрации с лозунгами, направленными против руководства России.

«Всё чаще мы слышим обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве во внутренние дела в Америке. Будь то влияние на мнения избирателей, либо некие хакерские атаки. Конечно же, никаких доказательств нам не приводят», — заявил посол.