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18 сентября, 00:01

Посол Антонов заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела США

Россия продолжает подчёркивать свою позицию по вопросам внутренней политики США. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Москва не вмешивается в избирательный процесс Америки. В интервью агентству ТАСС он отметил, что это касается и внутренних дел Вашингтона.

«Подчеркну: мы неоднократно говорили о том, что не вмешиваемся во внутренние дела США. Хотел бы подтвердить это снова», — напомнил дипломат.

Кроме того, посол прокомментировал недавно прошедшие дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Он признался, что внимательно следил за обсуждением, особенно интересуясь планами кандидатов по отношению к России. По мнению дипломата, будущее правление демократов может обострить отношения между странами.

«...Если демократы останутся у власти, то попытка удушения нашей страны продолжится. Война за международный порядок усилится. Компромиссы не просматриваются», — добавил посол.

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Ранее экс-чиновники США связывались с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым после заявлений президента Владимира Путина о потенциальных последствиях для Украины в случае ударов по территории России. Антонов рассказал, что ему поступали звонки от американских бывших чиновников, которые интересовались подоплёкой этих заявлений.

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Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Кирилл Сосновских
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