Посол Антонов заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела США

Россия продолжает подчёркивать свою позицию по вопросам внутренней политики США. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Москва не вмешивается в избирательный процесс Америки. В интервью агентству ТАСС он отметил, что это касается и внутренних дел Вашингтона.

«Подчеркну: мы неоднократно говорили о том, что не вмешиваемся во внутренние дела США. Хотел бы подтвердить это снова», — напомнил дипломат.

Кроме того, посол прокомментировал недавно прошедшие дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Он признался, что внимательно следил за обсуждением, особенно интересуясь планами кандидатов по отношению к России. По мнению дипломата, будущее правление демократов может обострить отношения между странами.

«...Если демократы останутся у власти, то попытка удушения нашей страны продолжится. Война за международный порядок усилится. Компромиссы не просматриваются», — добавил посол.