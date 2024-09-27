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27 сентября, 02:25

Антонов призвал американских политиков «опомниться» на фоне визита Зеленского

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских политиков «опомниться» в контексте визита главы киевского режима Владимира Зеленского в США. Он подчеркнул, что Россия не откажется от требований учитывать национальные интересы.

«Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить», — заявил дипломат.

Антонов также указал на попытки США «извратить правду», утверждая, что Россия не стремится к миру и не прилагала усилий для его достижения.

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Ранее посол подчеркнул, что Москва не вмешивается в избирательный процесс Америки. Это касается и внутренних дел Вашингтона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Артём Гапоненко
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