Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских политиков «опомниться» в контексте визита главы киевского режима Владимира Зеленского в США. Он подчеркнул, что Россия не откажется от требований учитывать национальные интересы.

«Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить», — заявил дипломат.

Антонов также указал на попытки США «извратить правду», утверждая, что Россия не стремится к миру и не прилагала усилий для его достижения.