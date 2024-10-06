Американские власти отвергли предупреждение об опасности ядерной войны от экс-посла России в США Анатолия Антонова. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.

«Когда мы встречались в последний раз <…>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне... То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего времени», — написал он.