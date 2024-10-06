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6 октября, 13:14

«Величайшая трагедия»: Бывший сотрудник ЦРУ высказался об отставке посла Антонова

Риттер: Анатолий Антонов предупреждал США о риске ядерной войны из-за Украины

Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Американские власти отвергли предупреждение об опасности ядерной войны от экс-посла России в США Анатолия Антонова. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.

«Когда мы встречались в последний раз <…>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне... То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего времени», — написал он.

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Напомним, Анатолий Антонов более 30 лет работал в системе МИД — в центральном аппарате и за рубежом. В конце 2016-го был назначен заместителем министра иностранных дел. Послом в США Антонов работал с августа 2017 года, сменив на этом посту Сергея Кисляка. Его дипломатическая миссия закончилась 5 октября, на следующий день он вернулся в Москву.

Николай Рюмин
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