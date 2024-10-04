В Кремле прокомментировали угрозы в адрес посла Антонова в США

В Кремле на данный момент не готовы прокомментировать сообщения о поступавших в адрес российского посла в США Анатолия Антонова угрозы. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу [прокомментировать]», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос об угрозах Антонову.