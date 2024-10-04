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4 октября, 09:35

В Кремле прокомментировали угрозы в адрес посла Антонова в США

Песков: В Кремле не слышали об угрозах в адрес российского посла в США Антонова

Анатолий Антонов. Обложка © VK / Посольство РФ в США

Анатолий Антонов. Обложка © VK / Посольство РФ в США

В Кремле на данный момент не готовы прокомментировать сообщения о поступавших в адрес российского посла в США Анатолия Антонова угрозы. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу [прокомментировать]», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос об угрозах Антонову.

Напомним, ранее Антонов заявил, что российским дипломатам в Штатах и ему лично угрожают физической расправой. Также посол подчеркнул, что приближение президентских выборов в США осложняет работу дипломатического корпуса.

Посол Антонов заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела США
Посол Антонов заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела США
Александр Юнашев
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