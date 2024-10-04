В Кремле прокомментировали угрозы в адрес посла Антонова в США
Песков: В Кремле не слышали об угрозах в адрес российского посла в США Антонова
Анатолий Антонов. Обложка © VK / Посольство РФ в США
В Кремле на данный момент не готовы прокомментировать сообщения о поступавших в адрес российского посла в США Анатолия Антонова угрозы. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу [прокомментировать]», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос об угрозах Антонову.
Напомним, ранее Антонов заявил, что российским дипломатам в Штатах и ему лично угрожают физической расправой. Также посол подчеркнул, что приближение президентских выборов в США осложняет работу дипломатического корпуса.