Путин выразил уверенность, что российская вакцина от рака станет прорывом

Во время встречи с Вероникой Скворцовой, главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, она поделилась информацией о процессе создания препарата. По её словам, через примерно год онкологическая вакцина ФМБА может быть готова к использованию.

В мае этого года стало известно, что ведущие научные учреждения ФМБА России занимаются разработкой онковакцин для лечения колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из самых агрессивных и быстро прогрессирующих форм рака. Вакцина против колоректального рака успешно завершила все этапы доклинических исследований и готова к внедрению в клиническую практику. Как отметили в ФМБА, онковакцины созданы для применения по индивидуальным показаниям и должны изготавливаться специально для каждого конкретного пациента. Важно понимать, что это препарат не для профилактики заболевания, а для его лечения. Планируется, что он способен активировать специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ пациента.