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25 ноября, 11:49

Путин выразил уверенность, что российская вакцина от рака станет прорывом

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что разработка отечественной вакцины против рака станет значительным достижением.

Во время встречи с Вероникой Скворцовой, главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, она поделилась информацией о процессе создания препарата. По её словам, через примерно год онкологическая вакцина ФМБА может быть готова к использованию.

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«Это будет прорыв», — подчеркнул Путин.

В мае этого года стало известно, что ведущие научные учреждения ФМБА России занимаются разработкой онковакцин для лечения колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из самых агрессивных и быстро прогрессирующих форм рака. Вакцина против колоректального рака успешно завершила все этапы доклинических исследований и готова к внедрению в клиническую практику. Как отметили в ФМБА, онковакцины созданы для применения по индивидуальным показаниям и должны изготавливаться специально для каждого конкретного пациента. Важно понимать, что это препарат не для профилактики заболевания, а для его лечения. Планируется, что он способен активировать специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ пациента.

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Ранее Life.ru писал, что российская вакцина от рака подавляет развитие опухолей и, вероятно, снижает возможность появления метастазов. Первыми испытать её смогут люди с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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