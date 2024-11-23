Чай, видеоигры и солярий: Врач назвал привычки, прямой дорогой ведущие к раку
Радиотерапевт Романов: Фастфуд и сидячий образ жизни повышают риск развития рака
Чай, фастфуд и видеоигры повышают риск развития рака. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Некоторые широко распространённые действия и предпочтения, воспринимаемые как норма, могут негативно сказаться на здоровье. Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов в беседе с Life.ru предупредил россиян о повседневных привычках, которые могут повышать риск развития онкологических заболеваний.
Среди факторов риска он прежде всего отметил сидячий образ жизни и увлечение «западной» культурой питания.
Сидячий образ жизни и «западная» культура питания (то есть, фастфуд, жирная, калорийная пища) – прямой путь к избыточной массе тела, а также увеличению риска заболеть раком толстой кишки, тела матки, молочной железы, поджелудочной железы, желудка.
По словам врача, не менее опасно постоянное употребление продуктов, приготовленных на гриле. Шашлык пару раз в месяц он назвал нормой, но если такие блюда присутствуют в рационе регулярно, возрастает риск рака желудка и кишечника, заметил специалист.
Романов также напомнил, что избыточное пребывание на солнце и регулярное посещение солярия увеличивают риск развития меланомы и других видов рака кожи. А вот нарушение сна из-за недосыпа, связанного с просмотром возбуждающего контента или видеоиграми, мешает синтезу мелатонина, что может негативно сказываться на его противоопухолевых свойствах.
Ещё один неожиданный фактор — горячий чай. Как сообщил онколог, китайское исследование выявило связь между риском рака пищевода и употреблением слишком горячих напитков, особенно в сочетании с курением и алкоголем.
«Люди, увы, продолжают не находить времени на физическую активность и занятия спортом, есть фастфуд и пить колу, насмотревшись сериалов или наигравшись в видеоигры – не спать по полночи, ходить в солярий или лежать на пляже в самый солнцепёк. С другой стороны, я испытываю искреннюю надежду, что запрос на здоровый образ жизни и активное долголетие в обществе уже велик и всё увеличивается, а вслед за этим хоть насколько-то снизится и количество онкологических заболеваний», — резюмировал Романов.
Не так давно Life.ru выяснил, что является самой частой причиной рака поджелудочной железы. По словам специалиста, поспособствовать развитию недуга может частое употребление алкоголя. Кроме того, спровоцировать развитие РПЖ может ослабление органа на фоне неправильного питания.