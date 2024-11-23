Чай, видеоигры и солярий: Врач назвал привычки, прямой дорогой ведущие к раку

Некоторые широко распространённые действия и предпочтения, воспринимаемые как норма, могут негативно сказаться на здоровье. Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов в беседе с Life.ru предупредил россиян о повседневных привычках, которые могут повышать риск развития онкологических заболеваний.

Среди факторов риска он прежде всего отметил сидячий образ жизни и увлечение «западной» культурой питания.

Сидячий образ жизни и «западная» культура питания (то есть, фастфуд, жирная, калорийная пища) – прямой путь к избыточной массе тела, а также увеличению риска заболеть раком толстой кишки, тела матки, молочной железы, поджелудочной железы, желудка. Денис Романов Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко»

По словам врача, не менее опасно постоянное употребление продуктов, приготовленных на гриле. Шашлык пару раз в месяц он назвал нормой, но если такие блюда присутствуют в рационе регулярно, возрастает риск рака желудка и кишечника, заметил специалист.

Романов также напомнил, что избыточное пребывание на солнце и регулярное посещение солярия увеличивают риск развития меланомы и других видов рака кожи. А вот нарушение сна из-за недосыпа, связанного с просмотром возбуждающего контента или видеоиграми, мешает синтезу мелатонина, что может негативно сказываться на его противоопухолевых свойствах.

Ещё один неожиданный фактор — горячий чай. Как сообщил онколог, китайское исследование выявило связь между риском рака пищевода и употреблением слишком горячих напитков, особенно в сочетании с курением и алкоголем.

«Люди, увы, продолжают не находить времени на физическую активность и занятия спортом, есть фастфуд и пить колу, насмотревшись сериалов или наигравшись в видеоигры – не спать по полночи, ходить в солярий или лежать на пляже в самый солнцепёк. С другой стороны, я испытываю искреннюю надежду, что запрос на здоровый образ жизни и активное долголетие в обществе уже велик и всё увеличивается, а вслед за этим хоть насколько-то снизится и количество онкологических заболеваний», — резюмировал Романов.