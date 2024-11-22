Учёные разработали новый метод ранней диагностики рака эндометрия

Исследователи Самарского университета совместно с коллегами из Института физики твёрдого тела РАН и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова предложили инновационный метод для ранней диагностики рака эндометрия. Новый подход позволяет определять биомаркеры заболевания в восьми из десяти случаев, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Biomedical Photonics & Engineering.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак эндометрия является вторым по частоте встречаемости среди женских онкологических заболеваний. Каждой двенадцатой женщине, страдающей от злокачественной опухоли, диагностируют этот вид заболевания. Поскольку рак эндометрия успешно лечится при раннем выявлении, особое значение приобретает своевременная диагностика.

Традиционные способы обнаружения заболевания, такие как МРТ органов малого таза и гистероскопия, требуют инвазивных процедур. Новый метод использует анализ плазмы крови с помощью поверхностно-усиленной спектроскопии комбинационного рассеяния (SERS), что позволяет избежать вмешательства в ткани организма. Этот способ уже зарекомендовал себя как высокочувствительный: с его помощью можно выявлять молекулярные различия, характерные для патологических состояний тканей.

«В рамках исследования были оценены оба параметра, влияющие на диагностическую значимость метода. Точность диагностики для групп здоровых женщин, пациенток с доброкачественными изменениями и больных раком составила 81%. Важно подчеркнуть, что точность выявления именно злокачественных заболеваний при сопоставлении данных анализов второй и третьей групп (полип и гиперплазия) достигла 91%», — рассказал один из авторов разработки, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Дмитрий Артемьев.

Научный коллектив намерен расширить спектр изучаемых патологий эндометрия и увеличить количество анализируемых образцов. Повышение точности диагностики и своевременное обнаружение патологии зачастую обеспечивают успешное лечение, отмечают исследователи.