Испуг может быть полезен: по мнению учёных, страх укрепляет иммунитет

Исследователи из Датского Орхусского университета выяснили, что переживание страха может быть полезным для здоровья, пишет Medical Xpress. В ходе эксперимента, проведённого с помощью развлекательного аттракциона «Дом с привидениями», учёные изучили влияние страха на организм человека и обнаружили, что он может снижать риск инфекционных воспалений.

Команда исследователей наблюдала за 113 взрослыми участниками, средний возраст которых составлял 29,7 лет. Среди них было 69 женщин и 44 мужчины. В течение почти часа, пока длился аттракцион, у всех участников отслеживалась частота сердечных сокращений, а также брались анализы крови — до посещения «Дома с привидениями», сразу после и три дня спустя.

Результаты показали, что страх активирует определённые системы в организме, вызывая реакцию «бей или беги», которая является фундаментальным механизмом выживания. Эти острые стрессовые моменты могут мобилизовать клетки и подготовить иммунную систему к потенциальной травме или инфекции. Исследование подтвердило, что страх не только дарит острые ощущения, но и способствует модуляции иммунных реакций.

Полученные данные согласуются с предыдущими исследованиями на животных, которые также указывают на то, что острый стресс может иметь положительное воздействие на здоровье. Научный журнал Medical Xpress отмечает, что подобные эксперименты могут открыть новые горизонты в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Добровольное переживание страха, например, в развлекательных учреждениях, может стать не только способом получить дозу адреналина, но и укрепить иммунитет. Однако ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для более глубокого понимания механизмов воздействия страха на организм человека.