Криостимуляция: ученые выяснили, как холод улучшает качество сна и настроение

Исследование, проведенное французскими учеными из Университетов Монреаля и Пуатье, показало, что криостимуляция оказывает положительное влияние на качество сна и общее самочувствие. В эксперименте приняли участие 20 здоровых молодых людей в возрасте около 23 лет, среди которых было 11 мужчин и 9 женщин.

В течение пяти дней участники ежедневно подвергались воздействию экстремально низких температур (-90 °C) в специальных криостимуляционных камерах. Результаты исследования показали, что продолжительность медленноволнового сна значительно увеличилась. В среднем она выросла на 7,3 минуты в первых двух циклах сна. Именно эта фаза сна считается наиболее важной для восстановления организма и полноценного отдыха. Также участники эксперимента сообщили о снижении уровня беспокойства и улучшении эмоционального состояния. Особенно это было заметно у женщин, которые уже после третьего-четвёртого сеанса отмечали положительные изменения.

Кроме того, криостимуляция показала свою эффективность в уменьшении воспалительных процессов и снижении частоты сердечных сокращений после физической активности. Это делает её особенно ценной процедурой для людей, занимающихся спортом. Эксперт по кинезиологии Оливье Дюпюи обратил внимание на то, что применение холода в медицинских целях имеет давнюю историю, которая берёт своё начало ещё в Древней Греции. Он также подчеркнул, что этот метод не является эффектом плацебо: такие же положительные результаты были отмечены и у опытных атлетов.

Несмотря на положительные результаты, исследователи отмечают необходимость дальнейших исследований для более глубокого понимания связи между холодом и качеством сна. Было замечено, что реакция на процедуру может различаться в зависимости от пола, что предполагает возможную корректировку дозы холода.

Таким образом, криостимуляция может стать перспективным методом для улучшения качества сна и общего самочувствия, особенно для людей с нарушениями сна, хроническими воспалительными заболеваниями или на ранних стадиях слабоумия. Специалисты рекомендуют обратить внимание на этот метод, учитывая его потенциал в терапии и восстановлении.