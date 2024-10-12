Спорт, друзья, упражнения: Как избавиться от повышенной тревожности
Психолог Наумова: Спорт может помочь избавиться от повышенной тревожности
Многие люди регулярно испытывают чувство тревоги, которая считается естественной реакцией организма на стрессовые ситуации. Однако порой негативное состояние мешает нормально жить, поэтому возникает необходимость привести себя в норму. Как это сделать, объяснила психолог Наталья Наумова.
«Каждый сам является генератором своих мыслей, поэтому нам под силу ими управлять. Эти мысли формируют чувства, значит, и тревогой также можно управлять самостоятельно», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
По её словам, при повышенной тревожности следует отвлечься на привычные дела, например, бытовые хлопоты, заботу о детях или питомцах, хобби. Однако далеко не всем помогает монотонные занятия. Поэтому можно отправиться на прогулку, встретиться с друзьями, заняться спортом или разгадывать головоломки.
Кроме того, помочь могут специальные упражнения против тревоги. Эксперт рекомендовала замедлить дыхание, удобно сесть и оценить своё тело с точки зрения расположения относительно других предметов. А ещё можно закрыть глаза и прислушаться к внутренним звукам. Не лишнем будет нарисовать «тревогу» на бумаге и поразмышлять о причинах её возникновения.
Ранее психолог назвала способ снять тревожность, доступный каждому. По словам эксперт, помочь может просмотр телевизора.