Психолог назвала способ снять тревожность, доступный каждому

Побороть тревожность может помочь просмотр телевизора, считает психолог Наталия Варская. Таким образом, человек может отвлечься, а также обсудить персонажей с друзьями.

"Я даже знаю людей, которые избавляются от тревожности, смотря "Дом-2". Они объясняют это примерно так: можно пообсуждать с подругами поведение персонажей. Сплетничать, конечно, нехорошо, но если это не о знакомых и родных, а о далёких персонажах "из телевизора", о медийных личностях, то это действительно помогает эмоционально разгрузиться", — отметила психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Варская добавила, что каждый сам должен определить, какие фильмы, шоу или передачи помогают снять тревожность и отвлечься. Многие предпочитают смотреть культовые советские фильмы, ведь они привычны. Другим помогают научно-познавательные программы, передачи о животных или сказки. Из "лечащих" жанров эксперт выделяет комедии и мелодрамы с хорошим концом.