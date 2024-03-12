Психолог советует бороться с тревожностью с помощью мытья посуды

Проблема тревожности настолько актуальна, что знакома почти каждому. Неотъемлемой частью этого состояния являются именно мысли самого человека, поэтому для начала нужно разобрать негативные программы в голове. Однако если с мыслями тяжело "дружить", для этого существует когнитивно-поведенческая терапия. Об этом сообщила психолог Светлана Аверина.

"Нередко убрать негативные мысли бывает очень сложно, в отдельных критических случаях даже невозможно. Поэтому эффективно использовать практики, которые позволяют произвести быстрое переключение с негативных мыслей", — рассказала эксперт РИА "ФедералПресс".

По мнению специалиста, упражнение "Дыхание по квадрату" может помочь беспокойному человеку. Чтобы отпустить тревожные мысли, потребуется сесть расслабленно, сделать вдох, одновременно считая до четырёх. После нужно задержать на четыре счёта воздух в себе и также на четыре счёта выдохнуть, после чего снова задержать дыхание на это же время.

Ко второму способу можно отнести успокаивающую и медитативную музыку. Помимо того, тревожному человеку помогут действия простого рода: рисование, уборка, мытьё посуды и т.д. Однако делать это нужно только с полной концентрацией на деле. Эффективно также будет отвлечься на прогулку и разговор по телефону со своими близкими.